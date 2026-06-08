Atelier Nichoirs place Pré Chef-Boutonne

Chef-Boutonne

Atelier Nichoirs

place Pré devant le bâtiment des services thechniques Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Avec l’aide des agents des services techniques municipaux et d’un habitant passionné par les oiseaux, apprenez-en plus sur les façons de bien s’occuper de ces petites bêtes pendant l’hiver, et construisez en famille un nichoir à installer dans votre jardin. .

place Pré devant le bâtiment des services thechniques Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 60 50

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English : Atelier Nichoirs

L’événement Atelier Nichoirs Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois