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Concours de palets salle Fretier Chef-Boutonne

Concours de palets salle Fretier Chef-Boutonne

Concours de palets salle Fretier Chef-Boutonne samedi 12 septembre 2026.

Lieu : salle Fretier

Adresse : gymnase

Ville : 79110 Chef-Boutonne

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 14 14 14

Chef-Boutonne

Concours de palets

salle Fretier gymnase Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Concours de palets avec des lots pour tous les participants.
Accueil à partir de 19h, début du tournoi à 20h, 14€ la doublette.
Buvette etrestauration sur place.   .

salle Fretier gymnase Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 04 60 36 

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English : Concours de palets

L’événement Concours de palets Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois

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