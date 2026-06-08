Concours de palets salle Fretier Chef-Boutonne

Chef-Boutonne

Concours de palets

salle Fretier gymnase Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Concours de palets avec des lots pour tous les participants.

Accueil à partir de 19h, début du tournoi à 20h, 14€ la doublette.

Buvette etrestauration sur place. .

salle Fretier gymnase Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 04 60 36

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English : Concours de palets

L’événement Concours de palets Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois