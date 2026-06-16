Chef-Boutonne

Dimanche de Caractère chef-Boutonne

Verrines-sous-Celles Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 15:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Laissez-vous guider lors d’une visite insolite de Verrines à travers l’histoire des pierres et de l’eau

– Les pierres des granges, de l’église, du cimetière classé, du prieuré, des passerelles sur la Belle…

– L’eau avec la Belle, les nombreux puits, les lavoirs, moulins et pêcherie… et la particularité de l’eau qui passe sous l’église romane.

Terminez votre visite par une dégustation de fromages de chèvre, gâteau de l’abbaye, miel, chutney et pickles, et autres produits locaux.

Départ Mairie de Verrines (parking derrière l’église). .

Verrines-sous-Celles Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10

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English : Dimanche de Caractère chef-Boutonne

L’événement Dimanche de Caractère chef-Boutonne Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois