Randonnée solidaire semi-nocturne salle du tilleul Chef-Boutonne
Randonnée solidaire semi-nocturne salle du tilleul Chef-Boutonne samedi 12 septembre 2026.
Chef-Boutonne
Randonnée solidaire semi-nocturne
salle du tilleul Tillou Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Deux parcours de 7 et 11 km dans un cadre somptueux.
Assiette gourmande à l’arrivée.
Les bénéfices de cette marche vont soutenir les actions en faveur des habitants du canton de Kamé au Togo, et l’accès à l’école pour tous les enfants. .
salle du tilleul Tillou Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 63 33 46
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English : Randonnée solidaire semi-nocturne
L’événement Randonnée solidaire semi-nocturne Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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