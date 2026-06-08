Randonnée solidaire semi-nocturne salle du tilleul Chef-Boutonne

Chef-Boutonne

Randonnée solidaire semi-nocturne

salle du tilleul Tillou Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Deux parcours de 7 et 11 km dans un cadre somptueux.

Assiette gourmande à l’arrivée.

Les bénéfices de cette marche vont soutenir les actions en faveur des habitants du canton de Kamé au Togo, et l’accès à l’école pour tous les enfants. .

salle du tilleul Tillou Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 63 33 46

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English : Randonnée solidaire semi-nocturne

L’événement Randonnée solidaire semi-nocturne Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois