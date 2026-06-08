Informations pratiques

Chef-Boutonne

Journées européennes du patrimoine reconstruire le passé

château de Javarzay Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19/09 visite le château ou son parc, participez à la création d’une œuvre collective en 3D tout au long de la journée, tels les grands bâtisseurs de l’époque.

Dimanche 20/09 Conférence de Ludovic Malécot, directeur du Musée gallo-romain du Rauranum. .

château de Javarzay Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31

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English : Journées européennes du patrimoine reconstruire le passé

L’événement Journées européennes du patrimoine reconstruire le passé Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois