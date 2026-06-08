Journées européennes du patrimoine reconstruire le passé Chef-Boutonne
samedi 19 septembre 2026 · Chef-Boutonne
Informations pratiques
Chef-Boutonne
Journées européennes du patrimoine reconstruire le passé
château de Javarzay Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19/09 visite le château ou son parc, participez à la création d’une œuvre collective en 3D tout au long de la journée, tels les grands bâtisseurs de l’époque.
Dimanche 20/09 Conférence de Ludovic Malécot, directeur du Musée gallo-romain du Rauranum. .
château de Javarzay Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31
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English : Journées européennes du patrimoine reconstruire le passé
L’événement Journées européennes du patrimoine reconstruire le passé Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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