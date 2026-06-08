Vie de village et de quartier derrière la mairie Chef-Boutonne dimanche 30 août 2026.

Chef-Boutonne

Vie de village et de quartier

derrière la mairie Crézières Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 16:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Pour la dernière fête de village de l’été, c’est l’association Les Amis de Crézières qui vous accueille !

De 16h à 18h30 Redécouverte des jeux d’antan.

Départ fléché à partir du parking

18h30 Apéritif offert derrière la mairie

19h repas sur réservation avant le 25 aoît

20h30 Concert de Jazz Autour de Django . Tout en respectant les codes du jazz manouche, le quintet propose une couleur musicale qui leur est propre et n’hésite pas à s’inspirer de Charles Aznavour ou Carlos Santana. Le plaisir de partager la scène est immédiatement ressenti par le public, car ces cinq-là entretiennent aussi des liens d’amitié. .

derrière la mairie Crézières Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 90 53

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English : Vie de village et de quartier

L’événement Vie de village et de quartier Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois