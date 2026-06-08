Vie de village et de quartier derrière la mairie Chef-Boutonne
Vie de village et de quartier derrière la mairie Chef-Boutonne dimanche 30 août 2026.
Chef-Boutonne
Vie de village et de quartier
derrière la mairie Crézières Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Pour la dernière fête de village de l’été, c’est l’association Les Amis de Crézières qui vous accueille !
De 16h à 18h30 Redécouverte des jeux d’antan.
Départ fléché à partir du parking
18h30 Apéritif offert derrière la mairie
19h repas sur réservation avant le 25 aoît
20h30 Concert de Jazz Autour de Django . Tout en respectant les codes du jazz manouche, le quintet propose une couleur musicale qui leur est propre et n’hésite pas à s’inspirer de Charles Aznavour ou Carlos Santana. Le plaisir de partager la scène est immédiatement ressenti par le public, car ces cinq-là entretiennent aussi des liens d’amitié. .
derrière la mairie Crézières Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 90 53
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English : Vie de village et de quartier
L’événement Vie de village et de quartier Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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