AGENDA · Langeac
Atelier numérique avec Nicolas Langeac
lundi 3 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Atelier numérique avec Nicolas
rue de la Roche Buffeyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03 16:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Venez participer à un atelier ouvert à vos besoins numérique.
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rue de la Roche Buffeyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr
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English :
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L’événement Atelier numérique avec Nicolas Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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