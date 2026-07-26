Informations pratiques

Langeac

Atelier numérique avec Nicolas

rue de la Roche Buffeyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-03 16:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Venez participer à un atelier ouvert à vos besoins numérique.

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rue de la Roche Buffeyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr

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English :

Come join %E0 an open workshop %E0 tailored to your digital needs.

L’événement Atelier numérique avec Nicolas Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier