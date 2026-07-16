ATELIER NUMERIQUE – Faire son CV avec Canva, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
jeudi 8 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
ATELIER NUMERIQUE – Faire son CV avec Canva Jeudi 8 octobre, 14h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Sur inscritpion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00
Canva est un logiciel gratuit sur internet, qui permet de faire de la mise en page facilement. Nous découvrirons les bases de Canva, afin de rendre votre CV le plus attrayant possible !
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
Découvrez comment mettre en forme votre CV grâce à l’outil Canva
À voir aussi à Auch (Gers)
- Lectures au jardin – 3 ans et plus, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch 18 juillet 2026
- Projection jeunesse – Sur la piste du marsupilami, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch 22 juillet 2026
- Lectures au jardin au musée des amériques – 3 ans et plus, Musée des Amériques d’Auch, Auch 28 juillet 2026
- Récolte ton miel, Atelier du 4 bis, Auch 29 juillet 2026
- Atelier calligraphie, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch 1 août 2026