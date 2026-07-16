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ATELIER NUMERIQUE – Faire son CV avec Canva, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

jeudi 8 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

ATELIER NUMERIQUE – Faire son CV avec Canva, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Sur inscritpion

ATELIER NUMERIQUE – Faire son CV avec Canva Jeudi 8 octobre, 14h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Sur inscritpion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00

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