ATELIER NUMERIQUE – Faire son CV avec Canva, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

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ATELIER NUMERIQUE – Faire son CV avec Canva Jeudi 8 octobre, 14h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T16:00:00+02:00

Canva est un logiciel gratuit sur internet, qui permet de faire de la mise en page facilement. Nous découvrirons les bases de Canva, afin de rendre votre CV le plus attrayant possible !

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie

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