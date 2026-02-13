Atelier nutrition Equilibre alimentaire et le plaisir de manger Lignières

Atelier nutrition Equilibre alimentaire et le plaisir de manger

6 Rue Raymond Chassagne Lignières Cher

Gratuit

Début : Mercredi 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-04-08 12:00:00

2026-03-04

Le CLIC propose un atelier nutrition pour les séniors en 6 séances de 2h animées par une diététicienne. Découvrez les bases d’une alimentation équilibrée, des conseils anti-fatigue, la lecture des étiquettes et des astuces pour bien manger à petit budget.

Envie de conjuguer santé et plaisir dans l’assiette ? Un nouveau rdv convivial est proposé par le Clic Info Séniors chaque mercredi de 10h à 12h dès le 4 mars. La diététicienne abordera les thèmes suivants l’équilibre alimentaire, les composantes indispensables, comment faire face aux coups de fatigue grâce à l’alimentation, comment lire et comprendre l’étiquetage des aliments, une alimentation saine et équilibrée à petits budgets… .

The CLIC is offering a nutrition workshop for seniors in 6 2-hour sessions led by a dietician. Discover the basics of a balanced diet, anti-fatigue tips, how to read labels and tips for eating well on a budget.

