Atelier œnologie : apprenez à identifier les différents arômes et saveurs présents dans le vin, La Serre Wangari, Maison de l’écologie, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Atelier œnologie : apprenez à identifier les différents arômes et saveurs présents dans le vin Samedi 19 septembre, 17h30 La Serre Wangari, Maison de l’écologie Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Samedi 19 septembre : Atelier œnologie : apprenez à identifier les différents arômes et saveurs présents dans le vin. Dégustation de plusieurs cépages liés à l’Histoire des vignes de Saint-Ouen.

**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Vous êtes invité à consommer avec modération.**

La Serre Wangari, Maison de l’écologie 12 bis rue des Bateliers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France Maison de l’écologie et de la nature de la ville de Saint-Ouen. ouvert du mardi au vendredi en continu de 12h à 18h et le samedi de 10h à 18h

Atelier oenologie

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