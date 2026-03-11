Atelier On danse !

103 Avenue de Nassogne Martel Lot

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10 2026-05-08 2026-06-12

Un atelier d'expressions par le mouvement dansé ouvert à toutes et tous

Un atelier d'expressions par le mouvement dansé ouvert à toutes et tous. Partager la joie de danser et de créer collectivement avec une pratique accessible, sans pré-requis Proposé par Adeline Sureau, avec la méthode Corps sismographe

Tout public, sur réservation

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103 Avenue de Nassogne Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 98 63 01 57

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English :

An expression through dance workshop open to all

L’événement Atelier On danse ! Martel a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne