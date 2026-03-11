Atelier On danse ! Martel
Atelier On danse ! Martel vendredi 10 avril 2026.
Atelier On danse !
103 Avenue de Nassogne Martel Lot
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10 2026-05-08 2026-06-12
Un atelier d'expressions par le mouvement dansé ouvert à toutes et tous
Un atelier d'expressions par le mouvement dansé ouvert à toutes et tous. Partager la joie de danser et de créer collectivement avec une pratique accessible, sans pré-requis Proposé par Adeline Sureau, avec la méthode Corps sismographe
Tout public, sur réservation
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103 Avenue de Nassogne Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 98 63 01 57
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English :
An expression through dance workshop open to all
L’événement Atelier On danse ! Martel a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne