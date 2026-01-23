Atelier Osons cuisiner autrement ! On cuisine, on goûte, on partage Brioude
Atelier Osons cuisiner autrement ! On cuisine, on goûte, on partage Brioude samedi 14 mars 2026.
53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire
Début : 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Si nous apprenions à manger ensemble ?
4 ateliers ludiques et accessibles à tous, animés par 2 diététiciennes pour prendre plaisir à manger sain quel que soit son budget
53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 03 89 71 alim.solidaire43@gmail.com
English :
How about learning to eat together?
4 fun workshops accessible to all, led by 2 dieticians to help you enjoy healthy eating, whatever your budget
