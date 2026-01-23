Atelier Pains & Plantes sauvages Ferme des Chaumettes Retournac
Atelier Pains & Plantes sauvages Ferme des Chaumettes Retournac dimanche 22 mars 2026.
Ferme des Chaumettes 157 route des Chaumettes Retournac Haute-Loire
Début : 2026-03-22 09:30:00
fin : 2026-03-22 17:30:00
2026-03-22
Au programme Faire son pain au levain et cuisson au four à bois, reconnaître, cueillir et cuisiner des plantes sauvages, partager un apéritif mettant en valeur les saveurs du pain et du végétal. Places limitées pensez à réserver !
Ferme des Chaumettes 157 route des Chaumettes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 31 82 legoutdusauvage@gmail.com
English :
On the program: make sourdough bread and bake in a wood-fired oven, recognize, pick and cook wild plants, share an aperitif highlighting the flavors of bread and plants. Places are limited, so book early!
