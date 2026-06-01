Atelier palynologie, Les Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

Atelier palynologie Dimanche 14 juin, 14h30 Les Menhirs de Monteneuf Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Dispositif prêté par le CPIE de St Just

De manière ludique et scientifique, venez décrypter les pollens afin de comprendre le rôle de la palynologie en archéologie.

(En continu)

Les Menhirs de Monteneuf D776, 56380 Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne https://menhirsmonteneuf.fr/ Sur ce site, plus de 500 mégalithes ont été trouvés suite à des fouilles archéologiques entre 1989 et 1995. Présence d’un parking proche de l’accueil des menhirs, présence de toilettes, de tables de pique-nique et de poubelles.

Dispositif prêté par le CPIE de St Just

©Dr Limi Mao