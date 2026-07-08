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AGENDA · Amiens

Atelier papier gratté Amiens

samedi 29 août 2026 · Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
45 Rue Pointin
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Amiens

Atelier papier gratté

45 Rue Pointin Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Grattez, transformez et révélez la matière. Un atelier autour du travail de l’artiste Raphaëlle Peria pour faire émerger des paysages singuliers.

A partir de 8 ans

Entrée libre et gratuite
Grattez, transformez et révélez la matière. Un atelier autour du travail de l’artiste Raphaëlle Peria pour faire émerger des paysages singuliers.

A partir de 8 ans

Entrée libre et gratuite   .

45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00  public@frac-picardie.org

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English :

Scratch, transform, and reimagine the material. A workshop inspired by the work of artist Rapha%EBlle Peria to bring unique landscapes to life.

??Ages 8 and up

??Free admission

L’événement Atelier papier gratté Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS

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