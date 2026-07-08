Atelier papier gratté Amiens
samedi 29 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Atelier papier gratté
45 Rue Pointin Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Grattez, transformez et révélez la matière. Un atelier autour du travail de l’artiste Raphaëlle Peria pour faire émerger des paysages singuliers.
A partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite
Grattez, transformez et révélez la matière. Un atelier autour du travail de l’artiste Raphaëlle Peria pour faire émerger des paysages singuliers.
A partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite .
45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00 public@frac-picardie.org
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English :
Scratch, transform, and reimagine the material. A workshop inspired by the work of artist Rapha%EBlle Peria to bring unique landscapes to life.
??Ages 8 and up
??Free admission
L’événement Atelier papier gratté Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS
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