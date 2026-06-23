Atelier parent-enfant Bulle sensorielle Médiathèque de Mâcon Mâcon
Atelier parent-enfant Bulle sensorielle Médiathèque de Mâcon Mâcon mercredi 1 juillet 2026.
Mâcon
Atelier parent-enfant Bulle sensorielle
Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Dans l’esprit du concept Snoezelen , les tout-petits sont invités à se relaxer et à explorer librement leurs sens.
Inscription par téléphone ou sur notre site internet.
Enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte. .
Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 26
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English : Atelier parent-enfant Bulle sensorielle
L’événement Atelier parent-enfant Bulle sensorielle Mâcon a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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