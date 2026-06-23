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Atelier parent-enfant Bulle sensorielle Médiathèque de Mâcon Mâcon

Atelier parent-enfant Bulle sensorielle Médiathèque de Mâcon Mâcon mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque de Mâcon
Adresse
23 Rue de la République
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Mâcon

Atelier parent-enfant Bulle sensorielle

Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Dans l’esprit du concept Snoezelen , les tout-petits sont invités à se relaxer et à explorer librement leurs sens.
Inscription par téléphone ou sur notre site internet.
Enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte.   .

Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 26 

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English : Atelier parent-enfant Bulle sensorielle

L’événement Atelier parent-enfant Bulle sensorielle Mâcon a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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