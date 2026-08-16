Informations pratiques

Chédigny

Atelier parent-enfant Comment fabrique-t-on une chanson ?

Salle des fêtes de Chédigny 2-4 place de la Mairie Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20 17:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Atelier parents-enfants de 6 à 12 ans, animé par Pascal Peroteau, pour créer ensemble une chanson en jouant avec les mots, les sons et les rythmes. Un moment ludique et créatif à partager en famille !

Atelier parents-enfants de 6 à 12 ans, animé par Pascal Peroteau, pour créer ensemble une chanson en jouant avec les mots, les sons et les rythmes. Un moment ludique et créatif à partager en famille ! 5 .

Salle des fêtes de Chédigny 2-4 place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

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English :

A parent-child workshop for children ages 6–12, led by Pascal Peroteau, to create a song together by playing with words, sounds, and rhythms. A fun and creative experience to share as a family!

L’événement Atelier parent-enfant Comment fabrique-t-on une chanson ? Chédigny a été mis à jour le 2026-08-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire