Atelier parenthèse Comptines et histoires Maison de la Petite Enfance Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Atelier parenthèse Comptines et histoires

Maison de la Petite Enfance 67 Chemin Yves Dumichel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 15:30:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Dans le cadre des actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité, la municipalité organise un atelier Comptines et histoires rentrez dans l’univers magique des histoires, éveillez les sens et partagez un moment de complicité . Cet atelier est animé par Alexandra Labattut.

Dans le cadre des actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité, la municipalité organise un atelier Comptines et histoires rentrez dans l’univers magique des histoires, éveillez les sens et partagez un moment de complicité . Cet atelier est animé par Alexandra Labattut (accompagnante périnatale et parentale). .

Maison de la Petite Enfance 67 Chemin Yves Dumichel Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 34 07 mpe@miramontdeguyenne.fr

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English : Atelier parenthèse Comptines et histoires

As part of its efforts to support and assist parents, the municipality is organizing a workshop titled “Nursery Rhymes and Stories: Enter the Magical World of Stories, Awaken the Senses, and Share a Moment of Bonding.” This workshop is led by Alexandra Labattut.

L’événement Atelier parenthèse Comptines et histoires Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-21 par OT du Pays de Lauzun