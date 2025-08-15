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Atelier parenthèse Jeux d’éveils Maison de la Petite Enfance Miramont-de-Guyenne

lundi 19 octobre 2026 · Maison de la Petite Enfance · Miramont-de-Guyenne

Atelier parenthèse Jeux d’éveils Maison de la Petite Enfance Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Maison de la Petite Enfance
Adresse
67 Chemin Yves Dumichel
Ville
47800 Miramont-de-Guyenne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Miramont-de-Guyenne

Atelier parenthèse Jeux d’éveils

Maison de la Petite Enfance 67 Chemin Yves Dumichel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 09:30:00
fin : 2026-10-19

Date(s) :
2026-10-19

Dans le cadre des actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité, la municipalité organise un atelier Jeux d’éveils un moment de découverte, de plaisir et de complicité . Cet atelier est animé par Alexandra Labattut (accompagnante périnatale et parentale).
Dans le cadre des actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité, la municipalité organise un atelier Jeux d’éveils un moment de découverte, de plaisir et de complicité . Cet atelier est animé par Alexandra Labattut (accompagnante périnatale et parentale).   .

Maison de la Petite Enfance 67 Chemin Yves Dumichel Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 34 07  mpe@miramontdeguyenne.fr

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English : Atelier parenthèse Jeux d’éveils

As part of its efforts to support and assist parents, the municipality is organizing a workshop titled “Early Learning Games: A Time for Discovery, Fun, and Bonding.” This workshop is led by Alexandra Labattut (perinatal and parenting coach).

L’événement Atelier parenthèse Jeux d’éveils Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-21 par OT du Pays de Lauzun

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