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Atelier parenthèse Massages parents-enfants Maison de la Petite Enfance Miramont-de-Guyenne

vendredi 11 décembre 2026 · Maison de la Petite Enfance · Miramont-de-Guyenne

Atelier parenthèse Massages parents-enfants Maison de la Petite Enfance Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Maison de la Petite Enfance
Adresse
67 Chemin Yves Dumichel
Ville
47800 Miramont-de-Guyenne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Miramont-de-Guyenne

Atelier parenthèse Massages parents-enfants

Maison de la Petite Enfance 67 Chemin Yves Dumichel Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 09:30:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Dans le cadre des actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité, la municipalité organise un atelier Massages parents-enfants pour les parents et futurs parents . Cet atelier est animé par Alexandra Labattut (accompagnante périnatale et parentale).
Dans le cadre des actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité, la municipalité organise un atelier Massages parents-enfants pour les parents et futurs parents . Cet atelier est animé par Alexandra Labattut (accompagnante périnatale et parentale).   .

Maison de la Petite Enfance 67 Chemin Yves Dumichel Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 34 07  mpe@miramontdeguyenne.fr

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English : Atelier parenthèse Massages parents-enfants

As part of its efforts to support and assist parents, the municipality is organizing a workshop titled “Parent-Child Massage: For Parents and Expectant Parents.” This workshop is led by Alexandra Labattut (perinatal and parenting coach).

L’événement Atelier parenthèse Massages parents-enfants Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-21 par OT du Pays de Lauzun

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