Cinéma Le Mécano de la Générale Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Cinéma Le Mécano de la Générale

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la Générale. En pleine Guerre de Sécession, il souhaite s’engager dans l’armée sudiste, mais celle-ci estime qu’il se montrera plus utile en restant mécanicien…

Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la Générale. En pleine Guerre de Sécession, il souhaite s’engager dans l’armée sudiste, mais celle-ci estime qu’il se montrera plus utile en restant mécanicien. Pour prouver à Annabelle qu’il n’est pas lâche, il se lance seul à la poursuite d’espions nordistes qui se sont emparés d’elle et de sa locomotive… .

Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

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English : Cinéma Le Mécano de la Générale

Railroad worker Johnnie Gray divides his time between his fiancée, Annabelle Lee, and his locomotive, the General. In the midst of the Civil War, he wants to enlist in the Confederate Army, but the army believes he will be more useful if he remains a mechanic…

L’événement Cinéma Le Mécano de la Générale Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-23 par OT du Pays de Lauzun