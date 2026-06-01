Atelier parents-enfants : océan d’argile avec La Cabane Eclairée, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Atelier parents-enfants : océan d’argile avec La Cabane Eclairée, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Atelier parents-enfants : océan d’argile avec La Cabane Eclairée Samedi 6 juin, 15h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
…toucher, sentir et créer ensemble, loin des écrans et du rythme du quotidien.
À partir de 4 ans, accompagné d’un adulte.
Sur inscription.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Venez façonner un paysage de rêve en argile. Une île, une plage, un lac, une rivière…un océan ? Un temps d’exploration sensorielle et créative en famille, sans enjeu technique, pour ralentir…
crédits images la Cabane éclairée
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