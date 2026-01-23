Atelier parents/enfants Comédie CDN de Reims Reims
samedi 10 avril 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Atelier parents/enfants
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 10:00:00
fin : 2027-04-10 12:00:00
Date(s) :
2027-04-10
Tout public
Atelier parents/enfants
Autour du spectacle Cosimo
Avec un·e comédien·ne
L’atelier parents-enfants est l’occasion pour les spectateurs et les spectatrices de partager en famille un temps privilégié avec un·e comédien·ne. À travers des exercices théâtraux ludiques et collectifs, petit·es et grand·es seront sensibilisé·es à l’histoire du spectacle Cosimo !
Tarifs 6€ par adulte / 4€ par enfant
Date Samedi 10 avril 10h
Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Enfants [7-11 ans] et adultes
Durée 2h .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Atelier parents/enfants
L’événement Atelier parents/enfants Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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