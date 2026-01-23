Atelier parents/enfants Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Atelier parents/enfants

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 10:00:00

fin : 2027-04-10 12:00:00

Date(s) :

2027-04-10

Tout public

Atelier parents/enfants

Autour du spectacle Cosimo

Avec un·e comédien·ne

L’atelier parents-enfants est l’occasion pour les spectateurs et les spectatrices de partager en famille un temps privilégié avec un·e comédien·ne. À travers des exercices théâtraux ludiques et collectifs, petit·es et grand·es seront sensibilisé·es à l’histoire du spectacle Cosimo !

Tarifs 6€ par adulte / 4€ par enfant

Date Samedi 10 avril 10h

Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Enfants [7-11 ans] et adultes

Durée 2h .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Atelier parents/enfants

L’événement Atelier parents/enfants Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne