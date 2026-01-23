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AGENDA · Reims

Atelier parents/enfants Comédie CDN de Reims Reims

samedi 10 avril 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims

Informations pratiques

Début
samedi 10 avril 2027
Fin
samedi 10 avril 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Comédie CDN de Reims
Adresse
3 Chaussée Bocquaine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Reims

Atelier parents/enfants

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 10:00:00
fin : 2027-04-10 12:00:00

Date(s) :
2027-04-10

Tout public
Atelier parents/enfants
Autour du spectacle Cosimo
Avec un·e comédien·ne

L’atelier parents-enfants est l’occasion pour les spectateurs et les spectatrices de partager en famille un temps privilégié avec un·e comédien·ne. À travers des exercices théâtraux ludiques et collectifs, petit·es et grand·es seront sensibilisé·es à l’histoire du spectacle Cosimo !

Tarifs 6€ par adulte / 4€ par enfant
Date Samedi 10 avril 10h
Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Enfants [7-11 ans] et adultes
Durée 2h   .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Atelier parents/enfants

L’événement Atelier parents/enfants Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

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