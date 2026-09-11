Atelier Parole d’expert : Un américain à Paris, John Singer Sargent, Hôtel des ventes Drouot, Paris

Informations pratiques

Atelier Parole d’expert : Un américain à Paris, John Singer Sargent 19 et 20 septembre Hôtel des ventes Drouot Paris

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’Hôtel Drouot

L’Hôtel Drouot sera ouvert les 19 et 20 septembre de 11h à 18h, en entrée libre, et proposera une sélection particulièrement séduisante d’expositions et de ventes aux enchères qui vous feront voyager dans l’atelier d’artistes illustres comme Camille Claudel ou Edgar Degas, dans l’intimité d’une star de renommée internationale – qui sera dévoilée en septembre –, dans les souvenirs d’un Paris mythique et insolite, ou encore dans le panthéon de la chanson française et de ses icônes.

De multiples opportunités de découvrir notre institution mythique en célébrant tous les patrimoines…

L’atelier

Élizabeth Maréchaux, expert en tableaux du XIXᵉ siècle et modernes, vous initiera au génie de John Singer Sargent, peintre américain considéré comme l’un des plus grands portraitistes de son temps. Formé à Paris où il s’installe en 1874, l’artiste révolutionne la représentation mondaine en conciliant virtuosité technique, modernité du regard et psychologie du modèle. Cette approche se reflète dans la figure du jeune René Kieffer, présentée par la maison de ventes Aurélien Lechertier.

Le portrait du garçonnet, pendant de celui de sa sœur Jeanne, récemment exposé au musée d’Orsay, cristallise les codes de la représentation bourgeoise de la fin du XIXᵉ siècle et reflète l’essor d’une nouvelle élite cosmopolite dont Sargent est le peintre favori, dans une époque où l’image devient un véritable marqueur social.

Maison de ventes : Aurélien Lechertier

Intervenant : Elisabeth Maréchaux, expert, Cabinet Maréchaux

Hôtel des ventes Drouot 9 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 48 00 20 00 http://www.drouot.com https://www.facebook.com/drouotparis?fref=ts;https://twitter.com/Drouot?lang=fr;http://www.instagram.com/drouot_paris;https://fr.pinterest.com/Drouot_;https://www.linkedin.com/organization/7007323 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1993594796703?aff=oddtdtcreator »}] Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris et regroupant 75 maisons de vente affiliées. Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille près de 900 ventes aux enchères annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir près de 300 000 lots constitués de pièces exclusives.

Atelier « Un américain à Paris, John Singer Sargent »

© Aurélien Lechertier