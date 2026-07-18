Atelier participatif – A vous de dessiner !, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Atelier participatif – A vous de dessiner ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous en salle 26 (1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez dessiner et coller, seul ou à plusieurs, sur une toile fraîchement tendue et peinte à la manière de l’artiste Djamel Tatah.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Venez dessiner et coller, seul ou à plusieurs, sur une toile fraîchement tendue et peinte à la manière de l’artiste Djamel Tatah.

© Philippe Bornier