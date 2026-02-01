Atelier Paysage d’hiver Médiathèque Champagney
mercredi 18 février 2026
Atelier Paysage d’hiver
Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône
Gratuit
15:00:00
2026-02-18
Le réseau des Médiathèques Intercommunales Rahin & Chérimont vous propose un atelier Paysage d’hiver Fabrique ton décor de montagne enneigée.
Atelier manuel pour enfants dès 5 ans
Peins, découpe, colle pour créer ton paysage d’hiver avec ta photo
Animation gratuite
Info et réservation: 03 84 23 16 91 .
Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.champagney@ccrc70.fr
