Atelier Paysage d’hiver Médiathèque Champagney

Atelier Paysage d’hiver Médiathèque Champagney mercredi 18 février 2026.

Atelier Paysage d’hiver

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône

Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18

2026-02-18

Le réseau des Médiathèques Intercommunales Rahin & Chérimont vous propose un atelier Paysage d’hiver Fabrique ton décor de montagne enneigée.
Atelier manuel pour enfants dès 5 ans
Peins, découpe, colle pour créer ton paysage d’hiver avec ta photo
Animation gratuite
Info et réservation: 03 84 23 16 91   .

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91  bibli.champagney@ccrc70.fr

