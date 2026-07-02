Atelier peinture parent-bébé Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris
jeudi 2 juillet 2026 · Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement · Paris
Informations pratiques
La maison des 1000 premiers jours vous propose de nombreuses activités à explorer avec votre bébé. Les jeudis de juillet, venez explorer des techniques de peinture adaptées aux plus petits, et échanger avec les parents présents et l’équipe de la Maison.
Un moment de partage entre parents et bébés, à la découverte de plusieurs techniques adaptées aux plus petits.
Du jeudi 02 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :
jeudi
de 15h30 à 16h30
gratuit
Accueil libre
Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T18:30:00+02:00
fin : 2026-07-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T15:30:00+02:00_2026-07-02T16:30:00+02:00;2026-07-09T15:30:00+02:00_2026-07-09T16:30:00+02:00;2026-07-16T15:30:00+02:00_2026-07-16T16:30:00+02:00;2026-07-23T15:30:00+02:00_2026-07-23T16:30:00+02:00;2026-07-30T15:30:00+02:00_2026-07-30T16:30:00+02:00
Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 Paris
+33153411899 maison1000jours18@paris.fr
Afficher la carte du lieu Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Japan Expo Paris Parc des expositions Villepinte 9 juillet 2026
- Barbès Cello Club, stage de violoncelle Lavoir Moderne Parisien Paris 9 juillet 2026
- Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux – NIVEAU 1 Maison Paris Nature Paris 9 juillet 2026
- La bibliothèque Louise Michel au Square casque d’Or ! Jardin Casque-d’Or Paris 9 juillet 2026
- La bibliothèque au square des Batignolles BHLM 2026 Square des Batignolles PARIS 9 juillet 2026