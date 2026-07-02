Atelier peinture parent-bébé Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

Informations pratiques

La maison des 1000 premiers jours vous propose de nombreuses activités à explorer avec votre bébé. Les jeudis de juillet, venez explorer des techniques de peinture adaptées aux plus petits, et échanger avec les parents présents et l’équipe de la Maison.

Un moment de partage entre parents et bébés, à la découverte de plusieurs techniques adaptées aux plus petits.

Du jeudi 02 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

jeudi

de 15h30 à 16h30

gratuit

Accueil libre

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T18:30:00+02:00

fin : 2026-07-30T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T15:30:00+02:00_2026-07-02T16:30:00+02:00;2026-07-09T15:30:00+02:00_2026-07-09T16:30:00+02:00;2026-07-16T15:30:00+02:00_2026-07-16T16:30:00+02:00;2026-07-23T15:30:00+02:00_2026-07-23T16:30:00+02:00;2026-07-30T15:30:00+02:00_2026-07-30T16:30:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 Paris

+33153411899 maison1000jours18@paris.fr



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