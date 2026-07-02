UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Atelier peinture parent-bébé Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

jeudi 2 juillet 2026 · Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement · Paris

Atelier peinture parent-bébé Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement
Adresse
16 rue Cavé
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Accueil libre</p>

La maison des 1000 premiers jours vous propose de nombreuses activités à explorer avec votre bébé. Les jeudis de juillet, venez explorer des techniques de peinture adaptées aux plus petits, et échanger avec les parents présents et l’équipe de la Maison.

Un moment de partage entre parents et bébés, à la découverte de plusieurs techniques adaptées aux plus petits.
Du jeudi 02 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :
jeudi
de 15h30 à 16h30
gratuit

Accueil libre

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T18:30:00+02:00
fin : 2026-07-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T15:30:00+02:00_2026-07-02T16:30:00+02:00;2026-07-09T15:30:00+02:00_2026-07-09T16:30:00+02:00;2026-07-16T15:30:00+02:00_2026-07-16T16:30:00+02:00;2026-07-23T15:30:00+02:00_2026-07-23T16:30:00+02:00;2026-07-30T15:30:00+02:00_2026-07-30T16:30:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé  75018 Paris
+33153411899 maison1000jours18@paris.fr


Afficher la carte du lieu Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)