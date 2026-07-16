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Atelier peinture sur éventail, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire de Meudon · Meudon

Atelier peinture sur éventail, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire de Meudon
Adresse
11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France
Ville
92190 Meudon
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Gratuit sur réservation, à partir de 5 ans - 1h30

Atelier peinture sur éventail Samedi 19 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation, à partir de 5 ans – 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

En vous inspirant de la touche impressionniste, repartez avec un éventail personnalisé. Durée : 1h30

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr [{« type »: « email », « value »: « contact.musu00e9e@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0146238713 »}] Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.
Atelier peinture sur éventail

©Nicolas Fagot

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