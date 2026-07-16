Atelier peinture sur éventail, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire de Meudon · Meudon

Informations pratiques

Atelier peinture sur éventail Samedi 19 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation, à partir de 5 ans – 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

En vous inspirant de la touche impressionniste, repartez avec un éventail personnalisé. Durée : 1h30

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr [{« type »: « email », « value »: « contact.musu00e9e@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0146238713 »}] Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.

Atelier peinture sur éventail

©Nicolas Fagot