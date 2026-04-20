Fontenay-le-Comte

Atelier Petit Graveur au Château de Terre-Neuve

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Une belle occasion de mêler histoire, créativité et plaisir !

Offrez à vos enfants une expérience artistique unique !

Lors de l’atelier Petit Graveur , ils découvriront la technique de la gravure à l’eau-forte utilisée par Octave de Rochebrune.

Au programme

• Création de leur propre plaque de gravure

• Impression de leur œuvre

• Et bien sûr… ils repartent avec leur création !

Tarif 6,50€ par enfant

Gratuit pour les accompagnateurs

Sur réservation uniquement 02 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com .

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75

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English :

A great opportunity to combine history, creativity and fun!

L’événement Atelier Petit Graveur au Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin