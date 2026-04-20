Atelier Petit Graveur au Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte
Atelier Petit Graveur au Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte samedi 25 avril 2026.
Fontenay-le-Comte
Atelier Petit Graveur au Château de Terre-Neuve
Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Une belle occasion de mêler histoire, créativité et plaisir !
Offrez à vos enfants une expérience artistique unique !
Lors de l’atelier Petit Graveur , ils découvriront la technique de la gravure à l’eau-forte utilisée par Octave de Rochebrune.
Au programme
• Création de leur propre plaque de gravure
• Impression de leur œuvre
• Et bien sûr… ils repartent avec leur création !
Tarif 6,50€ par enfant
Gratuit pour les accompagnateurs
Sur réservation uniquement 02 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com .
Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75
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English :
A great opportunity to combine history, creativity and fun!
L’événement Atelier Petit Graveur au Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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