On raconte qu’un étrange papillon habite les expositions du Palais de Tokyo. Il virevolte de salle en salle à la recherche de lumière et d’histoires. Viens créer le papillon qui te ressemble et toi aussi déployer tes ailes pour défier la nuit dans un atelier Petit Tok plein de poésie.

Informations pratiques

Où: hamo, nouveau lieu dédié à l’éducation, la médiation et l’inclusion par l’art.

Qui : les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un·e adulte.

Quand : les mercredis 8 et 15 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 1er, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août et 9 septembre.

L’équipe de médiation vous remercie d’arriver au hamo quelques minutes en avance afin que l’activité débute à l’heure. Le Palais de Tokyo se réserve le droit de refuser l’accès à l’activité au-delà de 10mn de retard.

Un mercredi sur deux de 15h30 à 16h30 jusqu’au 13 septembre 2026

Le mercredi 09 septembre 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 26 août 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 12 août 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 29 juillet 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 15 juillet 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 01 juillet 2026

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 17 juin 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un·e adulte.

Enfant 15€

Adulte – Plein tarif 13€

Adulte – Tarif réduit 9€

Public enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-09T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T15:30:00+02:00_2026-06-17T16:30:00+02:00;2026-07-01T15:30:00+02:00_2026-07-01T16:30:00+02:00;2026-07-15T15:30:00+02:00_2026-07-15T16:30:00+02:00;2026-07-29T15:30:00+02:00_2026-07-29T16:30:00+02:00;2026-08-12T15:30:00+02:00_2026-08-12T16:30:00+02:00;2026-08-26T15:30:00+02:00_2026-08-26T16:30:00+02:00;2026-09-09T15:30:00+02:00_2026-09-09T16:30:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

https://palaisdetokyo.com/evenement/atelier-petit-tok-1/?_gl=1%2a1o58h7v%2a_up%2aMQ..%2a_ga%2aMTEyOTA1NjE5MC4xNzgwMzAzNjU5%2a_ga_123%2aczE3ODAzMDM2NTkkbzEkZzAkdDE3ODAzMDM2NTkkajYwJGwwJGg2NjA5MzgxMjM.%2a_ga_XLXE8XP511%2aczE3ODAzMDM2NTkkbzEkZzAkdDE3ODAzMDM2 +33181973588 https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo



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