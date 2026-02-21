Atelier petits bouts de verre Atelier Tence
Atelier petits bouts de verre Atelier Tence jeudi 27 août 2026.
Atelier petits bouts de verre
Atelier 7, chemin de Blanc Tence Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:30:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Vous créez un petit vitrail avec des petits bouts de verre fusionnés à 800° par collage sur un support choisi. Vous repartez avec votre création.
.
Atelier 7, chemin de Blanc Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You create a small stained glass window with small pieces of glass fused at 800° by gluing on a chosen support. You leave with your creation.
L’événement Atelier petits bouts de verre Tence a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon