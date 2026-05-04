Jan von Holleben propose à tous les participants de découvrir son univers aventureux de super-héros, de choisir une idée passionnante, de la mettre en scène avec lui et de l’immortaliser sur une photo. Vient te faire tirer le portrait, avec ton frère, ta sœur, un copain, tes parents, n’hésite pas à apporter un déguisement, ou accessoires de super héros ou super héroïne. Tout est possible, surtout l’impossible !

Jan Von Holleben, est un photographe allemand multi primé. . Spécialisé dans les compositions loufoques, il expose dans le monde entier. Il a publié dans de prestigieux journaux comme Stern, GEO, Libération, Le Monde… et plus de 20 livres pour enfants et artistes en 16 langues. Il aime composer des scènes extraordinaires avec des objets ordinaires et photographie ses compositions vues de dessus, comme pour en faire une reproduction.

Inscription auprès de la bibliothèque au 01 42 09 31 24 ou directement sur place auprès des bibliothécaires.

Jan von Holleben propose à tous les participants de découvrir son univers aventureux de super-héros, de choisir une idée passionnante, de la mettre en scène avec lui et de l’immortaliser sur une photo.

Le mercredi 01 juillet 2026

de 15h00 à 17h30

gratuit

Inscription fortement conseillée, sur place ou au 01 42 09 31 24.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T17:30:00+02:00

Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris

+33142093124



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