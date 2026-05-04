Atelier photo « SUPER HEROES » avec le photographe Jan Von Holleben Bibliothèque Benjamin Rabier Paris
Atelier photo « SUPER HEROES » avec le photographe Jan Von Holleben Bibliothèque Benjamin Rabier Paris mercredi 1 juillet 2026.
Jan von Holleben propose à tous les participants de découvrir son univers aventureux de super-héros, de choisir une idée passionnante, de la mettre en scène avec lui et de l’immortaliser sur une photo. Vient te faire tirer le portrait, avec ton frère, ta sœur, un copain, tes parents, n’hésite pas à apporter un déguisement, ou accessoires de super héros ou super héroïne. Tout est possible, surtout l’impossible !
Jan Von Holleben, est un photographe allemand multi primé. . Spécialisé dans les compositions loufoques, il expose dans le monde entier. Il a publié dans de prestigieux journaux comme Stern, GEO, Libération, Le Monde… et plus de 20 livres pour enfants et artistes en 16 langues. Il aime composer des scènes extraordinaires avec des objets ordinaires et photographie ses compositions vues de dessus, comme pour en faire une reproduction.
Inscription auprès de la bibliothèque au 01 42 09 31 24 ou directement sur place auprès des bibliothécaires.
Jan von Holleben propose à tous les participants de découvrir son univers aventureux de super-héros, de choisir une idée passionnante, de la mettre en scène avec lui et de l’immortaliser sur une photo.
Le mercredi 01 juillet 2026
de 15h00 à 17h30
gratuit
Inscription fortement conseillée, sur place ou au 01 42 09 31 24.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T17:30:00+02:00
Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris
+33142093124
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Benjamin Rabier et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris 4 mai 2026
- Concert des professeurs et étudiants Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris 4 mai 2026
- Imaginaires Romantiques par le Quatuor Våren Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris 5 mai 2026
- Frenzee • Amantique • Blast Candy SUPERSONIC Paris 5 mai 2026
- Cédric Djedje – Vielleicht Centre culturel suisse. Paris Paris 5 mai 2026