Atelier photo « SUPER HEROS dans les airs » Bassin de la Villlette Paris
Atelier photo « SUPER HEROS dans les airs » Bassin de la Villlette Paris samedi 4 juillet 2026.
En marge de son exposition à la bibliothèque Benjamin Rabier (19e), le photographe Jan von Holleben propose à tous les participants de découvrir son univers aventureux de super-héros, de choisir une idée passionnante, de la mettre en scène avec lui et de l’immortaliser sur une photo. Vient te faire tirer le portrait, avec ton frère, ta sœur, un copain, tes parents, n’hésite pas à apporter un déguisement, ou accessoires de super héros ou super héroïne. Tout est possible, surtout l’impossible !
Jan Von Holleben, est un photographe allemand multi primé. . Spécialisé dans les compositions loufoques, il expose dans le monde entier. Il a publié dans de prestigieux journaux comme Stern, GEO, Libération, Le Monde… et plus de 20 livres pour enfants et artistes en 16 langues. Il aime composer des scènes extraordinaires avec des objets ordinaires et photographie ses compositions vues de dessus, comme pour en faire une reproduction.
Jan von Holleben propose à tous les participants de découvrir son univers aventureux de super-héros, de choisir une idée passionnante, de la mettre en scène avec lui et de l’immortaliser sur une photo.
Le samedi 04 juillet 2026
de 15h00 à 17h30
gratuit
Inscription fortement conseillée au 01 44 78 80 50 ou via ce lien :
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T17:30:00+02:00
Bassin de la Villlette Quai de la Seine 75019 Paris
+33144788050
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