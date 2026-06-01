Atelier photographique « Tissus photosensibles : réalisation de cyanotypes » par Mariève Pelletier, Archives départementales du Calvados, Caen

Atelier photographique « Tissus photosensibles : réalisation de cyanotypes » par Mariève Pelletier Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales du Calvados Calvados

Détails sur l’organisation et l’horaire lors de l’inscription, 10 pers. max, dès 8 ans (accompagné d’un adulte).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’artiste plasticienne Mariève Pelletier présente son travail photographique sur les procédés anciens et la place des femmes dans son histoire. Au cours de cet atelier « Tissus photosensibles », l’artiste accompagne un groupe de personnes dans la création d’un objet photographique sur tissu grâce à un procédé photographique artisanal mis au point au 19e siècle : le cyanotype.

Ateliers proposé dans le cadre des Journées du Matrimoine organisées par HF+ Normandie et du Bicentenaire de la photographie organisé par le ministère de la Culture.

Age conseillé : à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte)

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 33231471850 http://archives.calvados.fr https://archives.calvados.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 47 18 50 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://bicentenairephotographie.culture.gouv.fr/ »}] Parking gratuit. Tramway A ou B, arrêt Copernic. Bus n°22 ou n°5, arrêt Cité U Lebisey : depuis le centre-ville, prendre l’arrêt Tour Leroy ou Théâtre.

L’artiste plasticienne Mariève Pelletier présente son travail photographique sur les procédés anciens et la place des femmes dans son histoire. Au cours de cet atelier « Tissus photosensibles », un à…

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