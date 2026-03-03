Atelier pliage de livres Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11
2026-08-11
Création d’un livre sculpté gräce au pliage.
English :
Creation of a sculpted book through folding.
