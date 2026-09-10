Atelier portrait photographique au Studio photo des Archives, Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Atelier portrait photographique au Studio photo des Archives 19 et 20 septembre Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg Bas-Rhin

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du portrait à travers une sélection de documents issus des collections des Archives.

Gravures, premiers portraits photographiques du XIXᵉ siècle, cartes de visite, albums de famille… explorez l’évolution des pratiques et des techniques qui ont accompagné notre façon de fixer l’image des personnes au fil du temps.

Puis, passez devant l’objectif du Studio photo des Archives ! Seul, en famille ou entre amis, prenez la pose dans un décor inspiré des studios photographiques d’autrefois et repartez avec votre portrait imprimé, réalisé dans l’esprit des photographies anciennes.

Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg 32 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est +33368985110 http://archives.strasbourg.eu [{« type »: « phone », « value »: « 03 68 98 51 10 »}, {« type »: « email », « value »: « Archives-Mediation@strasbourg.eu »}] Installées dans un bâtiment contemporain aux lignes épurées, les Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg conservent des siècles de mémoire urbaine et institutionnelle. Ce lieu patrimonial dévoile l’histoire de Strasbourg à travers une riche collection de documents, de plans anciens et de récits de la vie municipale.

Découvrez l’histoire du portrait à travers une sélection de documents issus des collections des Archives.

© Fonds Tony, 54 Z – Archives de Strasbourg