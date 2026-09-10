Atelier portrait photographique au Studio photo des Archives, Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg · Strasbourg
Informations pratiques
Atelier portrait photographique au Studio photo des Archives 19 et 20 septembre Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg Bas-Rhin
10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrez l’histoire du portrait à travers une sélection de documents issus des collections des Archives.
Gravures, premiers portraits photographiques du XIXᵉ siècle, cartes de visite, albums de famille… explorez l’évolution des pratiques et des techniques qui ont accompagné notre façon de fixer l’image des personnes au fil du temps.
Puis, passez devant l’objectif du Studio photo des Archives ! Seul, en famille ou entre amis, prenez la pose dans un décor inspiré des studios photographiques d’autrefois et repartez avec votre portrait imprimé, réalisé dans l’esprit des photographies anciennes.
Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg 32 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est +33368985110 http://archives.strasbourg.eu [{« type »: « phone », « value »: « 03 68 98 51 10 »}, {« type »: « email », « value »: « Archives-Mediation@strasbourg.eu »}] Installées dans un bâtiment contemporain aux lignes épurées, les Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg conservent des siècles de mémoire urbaine et institutionnelle. Ce lieu patrimonial dévoile l’histoire de Strasbourg à travers une riche collection de documents, de plans anciens et de récits de la vie municipale.
Découvrez l’histoire du portrait à travers une sélection de documents issus des collections des Archives.
© Fonds Tony, 54 Z – Archives de Strasbourg
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- L’expo du vélo Strasbourg 12 septembre 2026
- Run & Dance Strasbourg 12 septembre 2026
- An mil, aux origines, Chapelle Saint-Etienne de Strasbourg, Strasbourg 12 septembre 2026
- Ouverture de saison 26/27, POLE-SUD, CDCN Strasbourg, Strasbourg 15 septembre 2026
- Rencontre avec Clémence Guetté, Kléber Éphémère, Strasbourg 16 septembre 2026