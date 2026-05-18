Atelier Portraits d’oiseaux Centre du Patrimoine Arménien Valence
Atelier Portraits d’oiseaux Centre du Patrimoine Arménien Valence jeudi 16 juillet 2026.
Valence
Atelier Portraits d’oiseaux
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-25
Un atelier créatif entre chant, nature et gravure pour donner vie aux oiseaux autrement.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
A creative workshop combining song, nature and engraving to bring birds to life in a different way.
L’événement Atelier Portraits d’oiseaux Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
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