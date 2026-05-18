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Atelier Portraits d’oiseaux Centre du Patrimoine Arménien Valence

Atelier Portraits d’oiseaux Centre du Patrimoine Arménien Valence jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Centre du Patrimoine Arménien

Adresse : 14 rue Louis Gallet

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit

Valence

Atelier Portraits d’oiseaux

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-25

Un atelier créatif entre chant, nature et gravure pour donner vie aux oiseaux autrement.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00  contact@le-cpa.com

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English :

A creative workshop combining song, nature and engraving to bring birds to life in a different way.

L’événement Atelier Portraits d’oiseaux Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme

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