Visite guidée en famille Monstres, chimères et créatures Maison des têtes Valence
Visite guidée en famille Monstres, chimères et créatures Maison des têtes Valence jeudi 16 juillet 2026.
Valence
Visite guidée en famille Monstres, chimères et créatures
Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 10:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Ouvrez l’œil… les monstres se cachent peut-être juste au-dessus de vous !
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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Open your eyes? monsters may be hiding right above you!
L’événement Visite guidée en famille Monstres, chimères et créatures Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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