Fête nationale Champ de mars Valence
Fête nationale Champ de mars Valence mercredi 15 juillet 2026.
Valence
Fête nationale Champ de mars
avenue du Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:15:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez nombreux assister au feu d’artifice du 14 juillet ! Comme chaque année, le spectacle sera accompagné de musique pour émerveiller petits et grands. Un rendez-vous festif à ne pas manquer !
.
avenue du Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come out in large numbers to watch the July 14 fireworks show! As we do every year, the show will be accompanied by music to delight young and old alike. A festive event you won’t want to miss!
L’événement Fête nationale Champ de mars Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Soirée de présentation de la nouvelle saison de LUX Lux Scène Nationale Valence 23 juin 2026
- Avant-première LA CHALEUR Cinéma Le Navire Valence 23 juin 2026
- Atelier bébé au musée Au fil de l’eau Musée de Valence Valence 24 juin 2026
- Atelier de cuisine adulte 100% tomates Ateliers de cuisine Come and Cook Valence 25 juin 2026
- Atelier Fleurs séchées Romance Librairie Café Valence 25 juin 2026