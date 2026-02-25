Spectacle Ça roule ma boule Les Estivales Parc Jouvet Valence

Valence

Spectacle Ça roule ma boule Les Estivales

Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 21:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Entre le cirque et la musique, entre récup’ et technologie de pointe, entre poésie et niaiseries, entre cirque traditionnel et contemporain, entre show bien huilé et catastrophe annoncée, Ça Roule ma Boule est un peu de tout ça.

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Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 60 communication@fol26.fr

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English :

Between circus and music, between recycling and cutting-edge technology, between poetry and silliness, between traditional and contemporary circus, between well-oiled show and predicted disaster, Ça Roule ma Boule is a bit of all that.

L’événement Spectacle Ça roule ma boule Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme