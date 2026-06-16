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Soirées La tournée ludique Les Estivales MPT de la Chamberlière Valence

Soirées La tournée ludique Les Estivales MPT de la Chamberlière Valence mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : MPT de la Chamberlière

Adresse : 82 rue Jean Vilar

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Valence

Soirées La tournée ludique Les Estivales

MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15 21:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22

La ludothèque Le Colimaçon et l’association l’Antisèche vous proposent deux soirées ludiques pour vous retrouver dans la bonne humeur.
Bar à jus, livres, animations, borne d’arcade et ateliers de bricolage au programme !
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MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 80 26  animationludotheque.valence@orange.fr

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English :

The Le Colimaçon toy library and the Antisèche association are hosting two fun-filled evenings where you can get together and enjoy yourselves.
The program includes a juice bar, books, activities, an arcade machine, and craft workshops!

L’événement Soirées La tournée ludique Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme

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