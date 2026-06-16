Soirées La tournée ludique Les Estivales MPT de la Chamberlière Valence mercredi 15 juillet 2026.

Valence

Soirées La tournée ludique Les Estivales

MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15 21:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22

La ludothèque Le Colimaçon et l’association l’Antisèche vous proposent deux soirées ludiques pour vous retrouver dans la bonne humeur.

Bar à jus, livres, animations, borne d’arcade et ateliers de bricolage au programme !

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MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 80 26 animationludotheque.valence@orange.fr

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English :

The Le Colimaçon toy library and the Antisèche association are hosting two fun-filled evenings where you can get together and enjoy yourselves.

The program includes a juice bar, books, activities, an arcade machine, and craft workshops!

L’événement Soirées La tournée ludique Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme