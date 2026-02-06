Atelier poterie adulte à Figeac Figeac

Atelier poterie adulte à Figeac

2, chemin du Puech de Balajou Figeac Lot

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif adulte

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Un atelier poterie pour se connecter à la terre et à sa créativité !

Un temps à l’atelier pour partager mon univers et ma pratique.

Faire ses céramiques à l’atelier avec vue sur le jardin. Préparer la terre.

Initiation aux techniques du modelage pincer, caresser, assembler, barbotiner…

Façonner ses poteries.

Chacun·e est invité·e à se relier à sa créativité et j’apporterai mon soutien technique pour modeler vos projets et visions dans la matière.

2, chemin du Puech de Balajou Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 80 12 51 56 helene.maury.ceramiques@gmail.com

A pottery workshop to connect with the earth and your creativity!

A time at the studio to share my world and my practice.

Making your ceramics at the studio with a view of the garden

