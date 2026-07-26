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AGENDA · Langeac

Atelier poterie avec Nadine Dagan Langeac

lundi 17 août 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
6 rue Loubateyre
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif
10 10 10

Langeac

Atelier poterie avec Nadine Dagan

6 rue Loubateyre Langeac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-17 16:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Venez faire votre propre modelage.
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6 rue Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49  numerique.labruyere@orange.fr

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English :

Come and make your own model.

L’événement Atelier poterie avec Nadine Dagan Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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