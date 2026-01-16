Atelier Poterie Musée de Préhistoire Carnac

Atelier Poterie

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

La terre cuite constitue le premier matériau artificiel inventé par l’homme. La variété des usages de la poterie au Néolithique est étonnante. Découvrez les différentes techniques de modelage et de façonnage de l’argile en fabriquant un petit pot. Atelier à partir de 6 ans. .

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Poterie Carnac a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon