Atelier Poterie Musée de Préhistoire Carnac
Atelier Poterie Musée de Préhistoire Carnac mercredi 18 février 2026.
Atelier Poterie
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
La terre cuite constitue le premier matériau artificiel inventé par l’homme. La variété des usages de la poterie au Néolithique est étonnante. Découvrez les différentes techniques de modelage et de façonnage de l’argile en fabriquant un petit pot. Atelier à partir de 6 ans. .
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Poterie Carnac a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon