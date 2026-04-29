Atelier poterie céramique création de carnet en céramique Romans-sur-Isère
Atelier poterie céramique création de carnet en céramique Romans-sur-Isère samedi 4 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Atelier poterie céramique création de carnet en céramique
7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Animé par le duo Laura Ghaninejad (poterie céramique) et Silvia Vennitti (reliure).
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7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
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English :
Hosted by duo Laura Ghaninejad (ceramic pottery) and Silvia Vennitti (bookbinding).
L’événement Atelier poterie céramique création de carnet en céramique Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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