Romans-sur-Isère

Atelier poterie céramique création de carnet en céramique

7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Animé par le duo Laura Ghaninejad (poterie céramique) et Silvia Vennitti (reliure).

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7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

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English :

Hosted by duo Laura Ghaninejad (ceramic pottery) and Silvia Vennitti (bookbinding).

L’événement Atelier poterie céramique création de carnet en céramique Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme