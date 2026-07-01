Atelier poterie (tout public 6+) Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Roche-Saint-Secret-Béconne

Atelier poterie (tout public 6+)

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:30:00

fin : 2026-08-03 11:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Préparez vos petits-déjeuners de rentrée en réalisant votre propre bol en céramique avec Chloé de Poteries Buissonnières. Matériel, cuisson et émaillage compris. Votre création sera à récupérer quelques semaines plus tard.

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Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr

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English :

Get ready for back-to-school breakfasts by making your own ceramic bowl with Chloé from Poteries Buissonnières. Materials, firing, and glazing included. You can pick up your creation a few weeks later.

L’événement Atelier poterie (tout public 6+) Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux