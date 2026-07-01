Récital Antoine Grasse La tête à l’envers Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Roche-Saint-Secret-Béconne

Récital Antoine Grasse La tête à l’envers

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25 19:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Un récital seul en scène piano/voix/guitare. Des chansons corrosives, d’autres teintées d’humour, parfois sombres, parfois lumineuses.

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Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 contact@lepreau26.fr

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English :

A solo performance featuring piano, vocals, and guitar. Some songs are biting, others tinged with humor—sometimes dark, sometimes bright.

L’événement Récital Antoine Grasse La tête à l’envers Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux