Informations pratiques

Roche-Saint-Secret-Béconne

SOIREE JEUX

Salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07 2026-09-18 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11

Soirées Jeux avec Ludilez.

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Salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 64 07 21 ludilez26@gmail.com

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English :

Game Nights with Ludilez.

L’événement SOIREE JEUX Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux