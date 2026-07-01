AGENDA · Roche-Saint-Secret-Béconne
SOIREE JEUX Roche-Saint-Secret-Béconne
vendredi 17 juillet 2026 · Roche-Saint-Secret-Béconne
Informations pratiques
Roche-Saint-Secret-Béconne
SOIREE JEUX
Salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07 2026-09-18 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11
Soirées Jeux avec Ludilez.
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Salle des fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 64 07 21 ludilez26@gmail.com
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English :
Game Nights with Ludilez.
L’événement SOIREE JEUX Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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