Atelier pour enfants Châteaumeillant
Atelier pour enfants Châteaumeillant samedi 23 mai 2026.
Châteaumeillant
Atelier pour enfants
Châteaumeillant Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Atelier pour enfants animé par Denis Langagne
Pour les enfants de 4 à 10 ans, Denis Langagne propose lecture, dessin, peinture, création d’une BD. Gratuit à la salle annexe de la bibliothèque de 10h à 12h ; Inscription obligatoire .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 53 33 37
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English :
Children’s workshop with Denis Langagne
L’événement Atelier pour enfants Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CHATEAUMEILLANT
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