Châteaumeillant

Atelier pour enfants

Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Atelier pour enfants animé par Denis Langagne

Pour les enfants de 4 à 10 ans, Denis Langagne propose lecture, dessin, peinture, création d’une BD. Gratuit à la salle annexe de la bibliothèque de 10h à 12h ; Inscription obligatoire .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 53 33 37

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English :

Children’s workshop with Denis Langagne

L’événement Atelier pour enfants Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CHATEAUMEILLANT