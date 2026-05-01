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Atelier pour enfants Châteaumeillant

Atelier pour enfants Châteaumeillant

Atelier pour enfants Châteaumeillant samedi 23 mai 2026.

Ville : 18370 Châteaumeillant

Département : Cher

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Châteaumeillant

Atelier pour enfants

Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Atelier pour enfants animé par Denis Langagne
Pour les enfants de 4 à 10 ans, Denis Langagne propose lecture, dessin, peinture, création d’une BD. Gratuit à la salle annexe de la bibliothèque de 10h à 12h ; Inscription obligatoire   .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 53 33 37 

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English :

Children’s workshop with Denis Langagne

L’événement Atelier pour enfants Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CHATEAUMEILLANT

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