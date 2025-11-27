Nuit des musées Châteaumeillant

Nuit des musées

Rue de la Victoire Châteaumeillant Cher

Début : Samedi 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16 21:00:00

2026-05-16

Venez exceptionnellement profiter de votre musée en soirée.

Le Musée Emile Chénon ouvrira gratuitement ses portes le samedi 16 mai de 18h à 21h.

18h: présentation pour les élèves de 4ème du collège Axel Khan, du travail qu’ils ont réalisé durant l’année dans le cadre de La classe, l’oeuvre ! sur l’écriture fantastique .

English :

Come and enjoy your museum in the evening.

