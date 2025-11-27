Nuit des musées Châteaumeillant
Nuit des musées Châteaumeillant samedi 16 mai 2026.
Nuit des musées
Rue de la Victoire Châteaumeillant Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16 21:00:00
2026-05-16
Venez exceptionnellement profiter de votre musée en soirée.
Le Musée Emile Chénon ouvrira gratuitement ses portes le samedi 16 mai de 18h à 21h.
18h: présentation pour les élèves de 4ème du collège Axel Khan, du travail qu’ils ont réalisé durant l’année dans le cadre de La classe, l’oeuvre ! sur l’écriture fantastique .
Rue de la Victoire Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 musee@chateaumeillant.fr
English :
Come and enjoy your museum in the evening.
